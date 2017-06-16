Тысячи мусульман Кельна выйдут на улицу против исламского экстремизма

Около 10 тысяч мусульман выйдут на улицы немецкого города Кельн 17 июня, чтобы выразить недовольство радикальным исламизмом. Об этом сообщает The Independent.

«Слишком часто нападения пытаются оправдать именем ислама без всякого на то основания. Нашу религию используют, извращают, оскорбляют и оскверняют, превращают в нечто непотребное. Давайте четко скажем: мы против насилия и террора», — говорится на сайте «Марша свободы», который пройдет под лозунгом NicthMitUns («Без нас»).

Инициативу поддержали многие общественные объединения Германии, однако одна из крупнейших исламских организаций отказалась принять в нем участие.

«Турецко-исламское объединение религиозных дел» (Ditib), которое представляет около 900 мусульманских сообществ по всей стране, заявило, что организаторы эксплуатируют антитеррористическую повестку в священный для мусульман месяц Рамадан.

«Призывы к "мусульманским" антитеррористическим демонстрациям неэффективны, они наклеивают на мусульман ярлыки и создают впечатления, что международный терроризм заключен исключительно внутри мусульманского сообщества и мечетей», — говорится в заявлении Ditib. Кроме того, организация считает, что постящимся мусульманам будет трудно пройти маршем из-за жары.

По прогнозам синоптиков, 17 июня воздух в Кельне прогреется до 25 градусов Цельсия.

