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В Японии подсудимый напал на полицейских во время оглашения приговора

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Во время оглашения приговора в окружном суде японского города Сендай (столица префектуры Мияги) подсудимый напал с ножом на полицейских. Об этом сообщает NHK.

Злоумышленник нанес несколько ударов, в результате которых двое стражей порядка получили ранения. Они госпитализированы, угрозы для их жизней нет.

Подоспевшие на помощь коллегам полицейские скрутили подозреваемого. Ему предъявлено новое обвинение по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее подсудимый проходил по делу о нарушении общественного порядка и причинении беспокойства соседям. Он был отпущен под залог и пришел на оглашение приговора с рюкзаком, в котором пронес в зал заседаний кухонный нож.

17 мая сообщалось, что находящийся под стражей в одном из СИЗО Санкт-Петербурга националист Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, попытался сбежать, когда его конвоировали из зала суда. Сотрудники ОМОН пресекли попытку Дацика скрыться и задержали мужчину.

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