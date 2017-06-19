В Госдуме объяснили стремление Киева ввести военное положение в Донбассе

Желание Киева ввести военное положение в Донбассе подтверждает, что украинские власти признают конфликт на этой территории гражданским, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 19 июня.

«В Киеве протерли глаза и увидели, что в стране идет гражданская война. Кроме того, украинская элита пытается показать всему миру, что конфликт территориально ограничен и не распространяется на всю территорию государства», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что если бы Киев не признавал противостояние внутренним, то военное положение объявили бы по всей стране.

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Ранее в понедельник газета «Коммерсантъ» сообщила, что украинские власти намерены отказаться от антитеррористической операции на юго-востоке страны и ввести в некоторых районах Донецкой и Луганской областей военное положение. Оно может быть установлено в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) планирует рассмотреть в ближайшее время. По мнению украинской оппозиции, данная инициатива позволит Киеву отсечь население Донбасса от избирательного процесса в стране.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР) считает, что украинские власти таким образом пытаются получить послабления от Запада.

Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к военным действиям в Донбассе. Москва все обвинения отвергает и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.