«Кеплер» обнаружил 10 схожих с Землей экзопланет

НАСА опубликовало новый каталог материалов наблюдений космического зонда «Кеплер». Так, ученые обнаружили 10 новых экзопланет, сопоставимых по размерам с Землей и расположенных в зоне обитаемости своих звезд, говорится на сайте агентства.

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Всего специалистам удалось обнаружить 219 новых планет, а в общей сложности — более четырех тысяч кандидатов в экзопланеты, из которых проверить удалось только около 2,3 тысячи. Всего 50 имеют схожие с Землей размеры, а 30 из них уже верифицированы.

Каталог содержит материалы, полученные за первые четыре года миссии «Кеплер».

«Этот тщательно собранный каталог является основой для точного ответа на один из самых главных вопросов астрономии — сколько в галактике планет, таких же, как наша Земля», — заявила ведущий автор каталога Сьюзан Томпсон (Susan Thompson).

В апреле международная группа астрофизиков обнаружила экзопланету LHS 1140b, относящуюся к классу суперземель. Ученые считают, что данная экзопланета с большей вероятностью пригодна для жизни, чем Proxima b или планеты системы TRAPPIST-1.