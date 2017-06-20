Гомосексуальный хор дал песенный отпор гееборцам

Видео: youtube.com

«Хор мужчин-геев Вашингтона» окружил антигомосексуальных демонстрантов и спел им песню Make Them Hear You («Заставь их услышать себя») из мюзикла Ragtime, чтобы убедить их в бессмысленности гомофобии. Кадры с места событий опубликованы на YouTube.

Как написано в описании к видео, мужчины ехали домой с музыкального фестиваля в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Увидев манифестантов, они остановились, вышли и исполнили песню. Гееборцы не сдались: они вышагивали от одного певца к другому и выкрикивали фразу «Любить Господа — ненавидеть грехи!»

