Бердыев и Каррера попали в рейтинг 50 лучших тренеров мира

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера и наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев попали в список 50 лучших специалистов 2017 года по версии британского журнала FourFourTwo. Об этом сообщается на сайте издания.

64-летний россиянин расположился на 36-м месте, а итальянец — на 44-й позиции. Строчки рейтинга с первой по 35-ю пока не опубликованы.

Каррере, возглавившему «Спартак» в начале нынешнего сезона, удалось впервые за 16 лет привести красно-белых к победе в чемпионате России. До «Спартака» у специалиста не было опыта работы главным тренером. Ранее он лишь входил в тренерский штаб Антонио Конте в туринском «Ювентусе» и сборной Италии.

Бердыев с 2014 года работал в «Ростове». В сезоне-2015/16 клуб занял второе место в чемпионате России, получив право на участие в Лиге чемпионов. Команда сумела преодолеть квалификацию и выступила на групповом этапе турнира, где заняла третье место. В 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» уступил будущему победителю турнира — «Манчестер Юнайтед».

9 июня Бердыев был назначен главным тренером «Рубина».