Коалиция во главе с США уничтожила «верховного муфтия» ИГ

Коалиция во главе с США уничтожила самопровозглашенного «верховного муфтия» группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Турки Аль-Бен-али. Об этом она объявила во вторник, 20 июня, передает РИА Новости.

Отмечается, что террорист был убит при бомбардировке сирийского города Меядин 31 мая.

Аль-Бен-али, указывается в сообщении коалиции, играл главную роль в наборе иностранных боевиков и провоцировании терактов по всему миру. Как главный религиозный деятель ИГ, он также осуществлял пропаганду, побуждал к совершению убийств, пытался узаконить создание халифата и был близким доверенным лицом главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

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В июне в СМИ появилась информация об уничтожении самого аль-Багдади, однако позже она не подтвердилась.

В апреле сообщалось о ликвидации в Ираке высокопоставленного боевика по имени Абу Мухаджир ар-Руси, ближайшего соратника аль-Багдади Айяда аль-Джумайли, а также одного из основных помощников главаря ИГ по прозвищу Эмир Кавказа.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ. ВКС России начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.