«Нафтогаз» попросил США наказать участников «Северного потока-2»

«Нафтогаз Украины» попросил США ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2». Об этом глава украинской компании Андрей Коболев сообщил The Wall Street Journal.

«Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект», — сказал он. По словам Коболева, строительство трубопровода противоречит интересам Украины и США, а также угрожает единству Европы.

15 июня сообщалось, что европейские инвесторы уже перечислили средства на строительство газопровода «Северный поток-2». Несколькими днями ранее замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович рассказал о получении мандата на ведение переговоров с Москвой по вопросу о строительстве второй ветки «Северного потока».

В свою очередь 9 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что правительство продолжает предпринимать всесторонние попытки, политические и юридические, для блокировки «Северного потока-2». По мнению главы кабмина, расширение трубопровода несет угрозу «национальной безопасности не только Украины, но и других государств».

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В апреле 2017 года компания-оператор проекта по расширению газопровода «Северный поток» — Nord Stream 2 AG — подписала с пятью европейскими предприятиями соглашения о финансировании. Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall взяли на себя обязательство предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50 процентов от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Соглашение акционеров «Северного потока-2» о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода было подписано в начале сентября прошлого года «Газпромом», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей газа. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019-го.