Агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов

Центральное разведывательное управление США в 2013 году уволило нескольких агентов за кражу еды из вендинговых автоматов. Преступления были совершены с осени 2012-го по май 2013 года. Злоумышленники украли содержимое автоматов на сумму более 3 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт BuzzFeed со ссылкой на рассекреченный отчет генерального инспектора Министерства юстиции США за 2013 год.

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Оперативники передали дело в прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния для расследования, но Минюст не стал предъявлять агентам обвинения.

Преступники отсоединяли кабель, которым автоматы были связаны с платежной системой, а потом «оплачивали» покупки кредитными картами, на которых не было денег, после чего забирали товары бесплатно.

Для того чтобы поймать воров, управление генерального инспектора США поставило камеры наблюдения в местах, где происходило наибольшее количество краж. На записях с мест преступления распознали агентов ЦРУ, трудившихся там по контракту. Они признались в содеянном и сдали значки, а после были уволены.