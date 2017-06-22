Агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов

Центральное разведывательное управление США в 2013 году уволило нескольких агентов за кражу еды из вендинговых автоматов. Преступления были совершены с осени 2012-го по май 2013 года. Злоумышленники украли содержимое автоматов на сумму более 3 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт BuzzFeed со ссылкой на рассекреченный отчет генерального инспектора Министерства юстиции США за 2013 год.
Оперативники передали дело в прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния для расследования, но Минюст не стал предъявлять агентам обвинения.
Преступники отсоединяли кабель, которым автоматы были связаны с платежной системой, а потом «оплачивали» покупки кредитными картами, на которых не было денег, после чего забирали товары бесплатно.
Для того чтобы поймать воров, управление генерального инспектора США поставило камеры наблюдения в местах, где происходило наибольшее количество краж. На записях с мест преступления распознали агентов ЦРУ, трудившихся там по контракту. Они признались в содеянном и сдали значки, а после были уволены.