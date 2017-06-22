В Китае предложили сажать в тюрьму за исполнение гимна в ненадлежащих местах

В Китае могут ввести наказание за исполнение государственного гимна страны при ненадлежащих обстоятельствах и в неподходящих местах. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Соответствующий законопроект в первом чтении сейчас рассматривает Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Авторы документа предлагают запретить исполнение «Марша добровольцев» на похоронах или в качестве фоновой музыки в общественных местах, а также в рекламе. По мнению законодателей, это умаляет величие гимна КНР.

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Запись гимна разрешается делать лишь фирмам, получившим специальное разрешение от властей, не допускается неподобающее поведение во время исполнения «Марша». Нарушение правил исполнения или самовольные изменения в тексте, направленные на снижение градуса торжественности, предлагается карать заключением на срок до 15 суток. Как объяснили авторы законопроекта, эти меры должны способствовать подъему патриотизма в обществе.

Издание связывает внесение законопроекта с рядом скандалов с участием гонконгских болельщиков. В частности, в ноябре 2016 года во время исполнения национального гимна на футбольном матче между командами Северной Кореи и Гонконга болельщики последней скандировали: «Мы — Гонконг!»

«Марш добровольцев» был написан в 1935 году во время Китайско-японской войны. В 1949 году он стал временным гимном КНР, но в годы культурной революции 1966-76 годов его фактически заменила песня «Алеет Восток». В 1982 году «Маршу добровольцев» был официально признан гимном Китая.