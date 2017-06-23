Украинский разведчик рассказал о сторонниках России в окружении Порошенко

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что в руководстве государства большое число сторонников России. Об этом он сказал в интервью «Апострофу», опубликованном в пятницу, 23 июня.

Маломуж отметил, что у многих из представителей украинского истеблишмента есть бизнес-связи с Россией. По словам бывшего руководителя разведки, спецслужбы знают об этих отношениях, но окружение президента страны Петра Порошенко и правительство покровительствуют таким связям.

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Днем ранее депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко заявил, что причиной проблем с вывозом мусора из Львова были действия агентов президента России Владимира Путина. Он также обвинил Киев в работе на Москву. «Для меня все это еще одно доказательство, на кого работает вся верхушка якобы украинской власти», — добавил Семенченко.

Николай Маломуж — кадровый разведчик, руководил Службой внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год при президенте Викторе Ющенко. После прихода к власти Януковича был уволен с этой должности. В советское время Маломуж работал в Комитете государственной безопасности (КГБ).