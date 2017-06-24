В Армении перевернулся грузовик с военными

В Армении перевернулся грузовик Минобороны. Авария произошла в субботу, 24 июня, в Гегаркуникской области на севере страны в районе 06:30 утра по местному времени. Об этом сообщает Shamshyan.

Источник уточняет, что водитель потерял управление, когда пытался увернуться от домашнего скота, который появился на дороге. В результате машина перевернулась. По данным МЧС, передает РИА Новости, авария произошла из-за того, что у грузовика отвалился кузов.

Всего в нем находилось 30 военнослужащих-контрактников.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Арцруна Ованнисяна, 14 военных получили ранения различной степени тяжести. «Один военнослужащий с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии доставлен в Ереван. Состояние остальных удовлетворительное», — сказал он. Обстоятельства аварии уточняются.

Как сообщил News.am начальник Варденисского госпиталя Ерванд Ованисян, еще троих пострадавших перевезут в столицу.