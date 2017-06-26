США начали подготовку расчетов для модернизированных ракет ATACMS

Американские военные начали обучение расчетов для модернизированных оперативно-тактических ракет ATACMS и в ближайшее время проведут войсковые учебно-испытательные пуски с боевых машин HIMARS. Об этом сообщает Army Recognition.

Испытания пройдут на ракетном полигоне Уайт Сэндс. Ракета должна быть принята на вооружение в августе — октябре 2017 года, после чего начнутся ее поставки в войска.

Контракт на модернизацию имеющихся у армии США ракет ATACMS Block I и Block IA с кассетными боевыми частями был выдан в декабре 2014 года. В ходе модернизации ракеты получают новую моноблочную осколочно-фугасную боевую часть с программируемым взрывателем. Кроме того, ракеты оснащаются более совершенной инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией, новым твердотопливным ракетным двигателем, электрооборудованием и рулевыми приводами.

Дальность полета ракет, получивших индекс М57А1, по неофициальным источникам, может достигать 400-450 километров, а срок службы после модернизации составляет 20 лет. Сообщается, что ракеты М57А1 будут не только переделываться из наличных ATACMS Block I и IA, но и изготавливаться с нуля на новой производственной линии в Кэмдене, штат Арканзас (ранее ракеты ATACMS производились в Эль-Пасо, штат Техас). С 2016 года в Кэмдене производится старая версия ракет ATACMS Block IA по контрактам для Армии США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как отмечает российский военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), с октября 2016-го по май 2017 года Lockheed Martin произвела шесть испытательных пусков модернизированных ракет. Завершение программы отработки М57А1 с седьмым испытательным пуском намечено на август 2017 года.

Как и предыдущие версии ракет ATACMS, ракета М57А1 предназначена для запуска с пусковых установок РСЗО М142 HIMARS (одна ракета) и М270 MLRS (две ракеты).