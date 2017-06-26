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СМИ предрекли отставку Гройсмана из-за недовольства Порошенко

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Петр Порошенко и Владимир Гройсман
Петр Порошенко и Владимир Гройсман

В ближайшее время премьер-министр Украины Владимир Гройсман может потерять свой пост из-за трений с президентом страны Петром Порошенко. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации главы государства.

По информации собеседников издания, недовольство Порошенко вызвало то, что руководитель кабмина представил пенсионную реформу как собственное достижение. «Петр Порошенко задумывал ее, чтобы сделать своей реформой и самостоятельно повышать соцстандарты. Гройсман ее приватизировал», — пояснил источник. По его словам, украинскому президенту также не понравилось посещение премьер-министром зоны боевых действий в Донбассе. «[Полез] поперед батьки в пекло», — так собеседник издания иронически описал попытку Гройсмана выделиться на фоне действий Порошенко. Отставка может произойти в течение двух месяцев.

Также «Вести» приводят мнение украинского политолога Вадима Карасева. Как отмечает эксперт, «Порошенко столько сил и времени положил, чтобы снять Яценюка и поставить управляемого премьера, а получил второго Яценюка».

В мае Гройсман пообещал, что покинет свой пост, если граждане не получат значительную надбавку к пенсии после реформы. Тогда глава кабмина утверждал, что более 5,6 миллиона пенсионеров с 1 октября «получат повышенную пенсию и достаточно существенную».

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