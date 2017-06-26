Число погибших при взрыве бензовоза в Пакистане возросло до 157

Представители сообщили, что число жертв взрыва бензовоза в Пакистане увеличилось до 157 человек, передает Associated Press.

По словам врачей, еще 50 человек в критическом состоянии остаются в больнице. Ранее сообщалось о 148 жертвах.

Видео: Viral India / YouTube

Взрыв произошел в провинции Пенджаб утром в воскресенье, 25 июня. Местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекавшее из опрокинувшейся на автомагистраль цистерны. Очевидцы рассказывают, что некоторые люди курили сигареты, что могло спровоцировать пожар и взрыв.

Огнем были охвачены десятки машин и мотоциклов. У большинства пострадавших ожоги составляли около 80 процентов тела. Отмечалось, что некоторых жертв пожара невозможно опознать, для их идентификации необходима генетическая экспертиза.