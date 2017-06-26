Полиция оцепила университетский кампус в Балтиморе из-за вооруженного человека

Полиция заблокировала кампус университета Стивенсона в американском Балтиморе (штат Мэриленд) из-за сообщения о вооруженном человеке. Об этом сообщает телеканал WBAL-TV11.

Сотрудники правоохранительных органов прочесывают территорию студенческого городка. Учащимся и преподавателям рекомендовано не покидать свои дома и общежития.

В то же время администрация учебного заведения не исключает, что данные о злоумышленнике могли быть ложными.

5 июня сообщалось, что в результате стрельбы в одном из офисных помещений в городской промзоне Орландо (штат Флорида) погибли пять человек, включая вероятного стрелка. Главный подозреваемый — мужчина в возрасте 45 лет, недовольный бывший сотрудник одной из располагавшихся в районе компаний. Он расправился со своими коллегами, после чего покончил с собой. Преступник был вооружен автоматической винтовкой и ножом.