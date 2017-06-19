В США полицейские оцепили торговый центр из-за вооруженного мужчины

В американском городе Согас (штат Массачусетс) полицейские оцепили торговый комплекс, внутри которого находится вооруженный мужчина. Об этом сообщает The Boston Globe.

По информации издания, еще до открытия центра в него проник мужчина, который прорвался в специализированный отдел и захватил несколько единиц оружия.

Территория комплекса окружена силами полицейского спецназа, на месте находятся пожарные. Данных о пострадавших не поступало.

Находящийся внутри вооруженный мужчина не выдвигал никаких требований.

5 июня сообщалось, что в результате стрельбы в одном из офисных помещений в городской промзоне Орландо (штат Флорида) погибли пять человек, включая вероятного стрелка.

Как пояснили в полицейском управлении города, главный подозреваемый — мужчина в возрасте 45 лет, недовольный бывший сотрудник одной из располагавшихся в промзоне компаний. Он расправился со своими коллегами, после чего покончил с собой. Преступник был вооружен автоматической винтовкой и ножом.