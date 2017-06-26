Великобритания отправила на испытания новый авианосец

Буксиры начали выводить из порта Розайт новый британский авианосец «Куин Элизабет», отправляющийся на первый этап заводских ходовых испытаний. Об этом сообщается в официальном микроблоге Королевского флота в Twitter.

Как ранее сообщалось, первый этап испытаний продлится 11 недель и будет разделен на два пятинедельных цикла с перерывом между ними.

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Корабль должен был уйти в море еще весной 2017-го, однако нерешенность некоторых технических проблем заставила сдвинуть график.

Авианосец запланирован к передаче флоту к началу 2018 года, а полной боевой готовности должен достичь к 2020-му. Второй корабль этого типа («Принс оф Уэллс») должен быть сдан военным в 2020 году с достижением полной готовности к 2023-му.

«Куин Элизабет» — крупнейший корабль Королевского флота за всю его историю (полное водоизмещение 70,6 тысячи тонн). Корабль длиной 280 метров развивает скорость до 25 узлов. Он может нести до 50 корабельных летательных аппаратов разного типа (без усложнения работы с авиагруппой — не более 40), в том числе многоцелевые истребители F-35B Lightning II, противолодочные вертолеты Merlin и тяжелые транспортные вертолеты CH-47 Chinook.