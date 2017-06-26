«Роснефть» и РБК заключили мировое соглашение

Нефтяная компания «Роснефть» и медиахолдинг РБК заключили мировое соглашение по спору о материале, опубликованном 11 апреля 2016 года под названием «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от ВР». Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель компании попросил приобщить к делу утверждение о мировом соглашении во время рассмотрения жалобы в Арбитражном суде Московского округа.

Изданию удалось отклонить все материальные претензии и ограничиться только извинениями в адрес «Роснефти». Полный отказ «Роснефти» от исковых требований был одним из пунктов мирового соглашения. Однако во время заседания судья заявил, что в кассационной инстанции это невозможно, и отвел сторонам время, чтобы исправить текст документа. На данный момент суд огласил только резолютивную часть решения.

12 декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснефти» к группе РБК о защите чести и деловой репутации, взыскав с холдинга 390 тысяч рублей вместо требуемых 3,2 миллиарда рублей. Позднее Девятый апелляционный арбитражный суд отменил назначенную ответчику денежную компенсацию и постановил телеканал и сайт РБК опровергнуть статью, ставшую предметом спора.

«Роснефть» обратилась в суд с иском к медиахолдингу, поскольку посчитала информацию, распространяемую ресурсами РБК, порочащей репутацию нефтяной компании. В материале утверждалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к российскому правительству с просьбой предотвратить возможное увеличение доли BP в капитале российской компании.