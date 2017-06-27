Бывший менеджер Емельяненко рассказал о преподнесенных Федором сюрпризах

Решение российского бойца ММА Федора Емельяненко продолжить карьеру было неожиданным. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал президент компании М-1 Global Вадим Финкельштейн.

«В последнее время очень часто сюрпризы от него были. Но это его дело, и раз он хочет — пусть попробует», — сказал Финкельштейн.

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Также он отметил, что Федору нет смысла менять промоушен Bellator, который организовывал бой с американцем Мэттом Митрионом. «Лучше оставаться, конечно. Нормальный промоушен у него. Вряд ли кто-то сейчас что-то ему предложит», — добавил Филькенштейн.

По контракту у Емельяненко осталось еще два боя с Bellator. В прошедшем поединке Емельяненко проиграл нокаутом американскому борцу Мэту Митриону. Бой прошел 26 июня в Нью-Йорке.