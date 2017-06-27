Спикер Рады придумал возможную причину вторжения российской армии на Украину

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что российская армия может вторгнуться на Украину после строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Киеве, передает портал «Обозреватель».

По словам председателя украинского парламента, «Северный поток-2» опасен для экономики, политики и безопасности в Европе. «Сейчас работаем для того, чтобы дать отпор современному российскому энергетическому оружию. Это не преувеличение. Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», — выразил мнение Парубий.

Он добавил, что вырученные от запуска газопровода средства Москва может потратить на военные операции. «Они могут быть направлены на усиление агрессивных военных действий в Сирии и на Украине. Это механизм политического давления на страны ЕС», — сказал спикер Рады.

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Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.