Усманов закончил конкурс мемов о себе и Навальном и объявил состязание стартапов

Бизнесмен Алишер Усманов объявил об окончании конкурса стикеров и мемов по мотивам его видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному, победители которого получили iPhone 7 Plus. Об этом он сообщил в среду, 28 июня, на своей странице во «ВКонтакте».

«Мне кажется, нам удалось вдоволь повеселиться. На этой неделе победила работа "а что бы вы сказали"», — написал Усманов.

Он рассказал, что теперь сообщество в соцсети будет переформатировано: группу станут использовать как площадку для новых инициатив. «Прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов», — заявил миллиардер.

Усманов отметил, что прислать на рассмотрение и публичное обсуждение свои проекты могут все желающие, при этом «лучшие по итогам месяца безвозмездно получат миллион рублей». Кроме того, по итогам года будет выбран самый примечательный стартап, чью команду пригласят для обсуждения возможности инвестиций.

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Первые призеры конкурса мемов, организованного 29 мая, были названы 5 июня.

Бизнесмен записал первое видеообращение к Навальному 18 мая в ответ на обвинения в участии в государственной приватизации, которые упоминались в расследовании основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Через несколько дней вышел второй ролик.

В апреле Усманов подал иск к Навальному и Фонду борьбы с коррупцией о защите чести и достоинства. 31 мая суд принял решение удовлетворить требование и обязал оппозиционера опровергнуть сведения, изложенные в расследовании ФБК.