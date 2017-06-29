Россия создаст десантный корабль для Арктики

В России создается вариант перспективного десантного корабля, предназначенного для Арктики. Об этом в четверг, 29 июня, в интервью ТАСС рассказал гендиректор Невского проектно-конструкторского бюро Сергей Власов на на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

«Это наши инициативные работы на перспективу. Мы не можем стоять на месте, и предлагаем их флоту. <...> Может быть разработан вариант корабля, который сможет ходить, в том числе и в Арктике, и высаживать десант на льдину», — сказал он.

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По его словам, вопрос о создании корабля нового поколения для ВМФ находится на стадии предпроектной проработки.

18 ноября 2016 года Невское проектно-конструкторское бюро в своем годовом отчете сообщило о разработке десантного вертолетоносного корабля-дока для Арктики водоизмещением около 15 тысяч тонн. Разработка проекта ведется на основе проектного модуля водоизмещением от 10 до 30 тысяч тонн, для дальнейшей разработки выбраны корабли двух типов — десантный вертолетоносный корабль-док водоизмещением около 15 тысяч тонн и УДК водоизмещением около 30 тысяч тонн.