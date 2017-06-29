Раскрыто прошлое крупнейшего в Европе мегалитического круга

Британские археологи полагают, что Эйвбери, крупнейший в Европе мегалитический каменный круг, в древности имел квадратную форму. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Специалисты полагают, что примерно 3,5 тысячи лет Эйвбери представлял собой площадку квадратной формы, ограниченную деревянными сооружениями. Археологи полагают, что тогда же площадка приобрела культовый статус и вокруг нее стал формироваться сохранившийся до сих пор каменный круг.

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По оценкам ученых, деревянный квадрат существовал несколько столетий, после чего был демонтирован. Сегодня о его существовании свидетельствуют характерные следы на поверхности земли, которые ученым впервые удалось рассмотреть с вертолета.

К настоящему времени Эйвбери, находящийся в графстве Уилтшир (Англия), включает в себя три каменных круга (один внешний и два внутренних). Большая окружность была образована примерно сотней камней и в диаметре превышает 300 метров.