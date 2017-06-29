Подозреваемых в вымогательстве 55 тысяч долларов у епископа задержали в Москве

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в аэропорту Домодедово 27-летнего мужчину и 23-летнюю женщину, подозреваемых в вымогательстве 55 тысяч долларов у священнослужителя. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает Агентство городских новостей «Москва» в четверг, 29 июня.

Как сообщается, в полицию обратился 37-летний епископ Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви. Мужчина зарегистрирован в Кировской области и сейчас проживает в одной из гостиниц столицы.

По его словам, 28 июня на Тверской улице неизвестный требовал от него деньги. В случае отказа он грозил публикацией сведений, способных нанести вред священнослужителю.

Передача фальшивых купюр проходила в Домодедово. Задержание произошло в момент передачи денег.

Задержанные являются уроженцами Казахстана, оба проживали в одной квартире в подмосковном Красногорске. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).