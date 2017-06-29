Преемники малых ракетных кораблей типа «Буян-М» станут более мореходными

Зеленодольский завод усовершенствует проект малых ракетных кораблей типа «Буян-М», сделав их более мореходными. Обновленный вариант известных кораблей, принимающих участие в борьбе с террористами в Сирии, будет иметь новую форму корпуса, а по своим возможностям приблизится к корветам. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького Ренат Мистахов.

«Идет проработка новой версии МРК для Минобороны. Основная цель — повышение мореходности за счёт другой формы корпуса, нового двигателя, новых систем управления», — сказал руководитель предприятия.

Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» представляют собой развитие артиллерийских кораблей проекта 21630. Сравнительно небольшие (полное водоизмещение 949 тонн), они достигают скорости 25 узлов и несут мощный набор ударного вооружения.

На «Буянах» устанавливается модуль универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) с восемью пусковыми для ракет комплексов «Оникс» или «Калибр». Последний включает в себя крылатые ракеты 3М14 с максимальной дальностью применения до 2600 километров, что позволяет потенциально расценивать эти корабли как носители стратегических вооружений.

В настоящее время в состав флота входят пять кораблей проекта 21631 «Буян-М», построенных в 2010-15 годах. Всего до конца 2020 года флот должен получить 12 МРК этого проекта. Недостаточная мореходность кораблей этого типа называется основным недостатком проекта, препятствующим его использованию на открытых морских и океанских театрах военных действий.

В 2015-16 годах МРК типа «Буян-М» Каспийской флотилии и Черноморского флота привлекались к нанесению ударов по террористам в Сирии из акваторий Каспийского и Средиземного морей. Цели на территории Сирии поражались крылатыми ракетами «Калибр».