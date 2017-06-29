В сети пристыдили непригодных для фотосъемки друзей

Американец Энтони Килинг (Anthony Keeling) опубликовал в своем Twitter пример испорченной фотографии, которая получилась нелепо исключительно из-за неумения друга правильно выстроить кадр. Пользователям сети понравилась идея с публикациями «шедевров», сделанных товарищами. На это обратило внимание издание Mashable.

«Вы представляете, каково это — быть прекрасным фотографом для друзей и получать это, когда приходит моя очередь позировать»

Пост Килинга лайкнули почти 60 тысяч человек, еще более 25 тысяч ретвитнули его.

Пользователи принялись писать, что американец не единственный страдает от отсутствия друзей с умением фотографировать, и опубликовали десятки подтверждений того, как тяжело дружить с людьми, которые не способны делать снимки.

Оказалось, что многие забывают убрать свои пальцы от объектива, не имеют представления о том, как использовать фокус, или вообще не могут поймать героя будущего снимка в кадр.

В июне турецкая модель и фитнес-блогер Имре Чечен показала в Instagram, какие приемы используют авторы популярных Instagram-аккаунтов, чтобы их фигура выглядела идеально. Оказалось, что многие популярные личности выглядят в реальной жизни иначе, нежели на снимках.