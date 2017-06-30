В ямальской тундре произошел выброс метана

На Ямале произошел выброс метана неподалеку от села Сеяха, передает «Интерфакс».

Местные жители увидела всполох огня с дымом. Предположительно, на месте выброса образовалась воронка. В настоящий момент учены устанавливают ее местонахождение. «Об этом мы узнали от нашего знакомого, который увидел всполох огня и после этого поднимающийся столб дыма», — сообщил агентству заместитель директора по научной работе института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

Предположительно, выброс произошел утром в среду, 28 июня. К работе по поиску воронки подключился Роскосмос. «Мы подключили единую геофизическую службу академии наук, которая с помощью трех станций в Сабетте, на Бованенково и в Харасавэе будет пытаться определить координаты этого выброса по землетрясениям. Когда случается такой взрыв, происходит землетрясение, станции могут его зафиксировать», — добавил Богоявленский.

В апреле на Ямале установили сейсмодатчик для обнаружение новых воронок. Аналогичные устройства планируется установить на Бованенковском месторождении и в поселке Харасавэй.

В 2014 году вблизи Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения была обнаружена воронка неизвестного происхождения. По мнению специалистов, она возникла в результате природных процессов, подробности которых еще предстоит уточнить. Ученые смогли опуститься на дно воронки в ноябре того же года. Выяснилось, что ее глубина достигает 16 метров.

