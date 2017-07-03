«Банк Астаны» успешно провел IPO

Казахский «Банк Астаны» успешно провел публичное размещение акций (IPO). Инвесторам было предложено ценных бумаг на 2,5 миллиарда тенге (примерно 7,8 миллиона долларов). Из-за повышенного спроса объем предложения увеличили до 6,5 миллиарда тенге (20,2 миллиона долларов). При этом заявок было подано на 7,5 миллиарда на тенге (23,3 миллиона долларов). Таким образом переподписка составила 2,6 раза. «Банк Астаны» предложил рынку около 6,4 процента акций (увеличив свое предложение до 17 процентов из-за существенной переподписки). Количество заявок по подписке превысило 1,8 тысячи, участвовали практически все казахстанские брокеры. Начальная цена размещения — 1150 тенге за акцию (около 207 рублей или почти 4 доллара), по итогам торгов она зафиксировалась на уровне 1205 тенге (прирост на 4,8 процента). Капитализация финансовой организации на 1 июля достигла 46 миллиардов тенге (143 миллиона долларов).

Для банковской системы Казахстана это первое IPO за последнее десятилетие. В середине двухтысячных она считалась одной из самых развитых на территории бывшего Советского Союза. Ситуация резко ухудшилась во время глобального финансового кризиса 2007-2008 годов. «Течение кризиса усугубилось проблемами двух системообразующих банков: "Альянс Банка" и "БТА Банка". Прежним руководством этих банков были допущены грубейшие нарушения и в ряде случаев противоправные действия, которые привели к критическому состоянию этих банков. В начале февраля 2009 года государство было вынуждено выкупить контрольный пакет акций БТА Банка», — описывает сложную ситуацию в финансовой сфере Казахстана бывший глава Нацбанка республики Григорий Марченко. И, по оценкам экспертов, последствия кризиса так до конца и не преодолены.

На этом фоне «Банк Астаны» предложил рынку около 6,4 процента своих акций, и их очень быстро раскупили. Аналитики прогнозируют дальнейший рост котировок кредитного учреждения.

В последние годы банк демонстрировал высокие темпы роста. С 2013-го среднегодовой темп увеличения кредитного портфеля составил 63,2 процента, активов — 61,6 процента, вкладов — 65,9 процента, чистого процентного дохода — 21,8 процента, чистой прибыли — 16,6 процента. При этом доля проблемных кредитов с просрочкой более 90 дней на 1 апреля 2017 года составила 4,5 процента (по сравнению с 7,7% процента в среднем по рынку).

Аналитики BCC Invest прогнозируют рост стоимости бумаг к концу 2017 года на 15 процентов, и говорят, что если банк успешно реализует свою стратегию до 2020 года, то потенциал роста есть и в дальнейшем.

«Наш банк во многом заимствует многие элементы успешной стратегии "Тинькофф банка", делая ставку на карточные продукты. Можно сказать, что имеющиеся корпоративные клиенты банка — наследие истории. Три года назад банк провел ребрендинг и принял новую стратегию развития. Как и "Тинькофф", на определенном этапе своего развития он посчитал целесообразным провести IPO», — отметил управляющий директор, член правления банка Мухтар Жангабылов.

Эксперты констатируют, что на российском рынке в последние годы мы наступило затишье. Они напоминают, что из громких IPO последних лет в РФ — размещение «Детского мира», торговой сети «Лента», плюс к процессу готовится банк «Югра». В условиях складывающегося единого финансового пространства неудивительно, что IPO казахского банка и его ценные бумаги привлекают также и российских инвесторов.

По мнению аналитиков, инвестиции в бумаги «Банка Астаны» — достойное вложение денег. «Устойчивость финансового сектора Казахстана применительно к первому за 10 лет IPO банка в республике измеряется ценой к собственному капиталу (около 0,8), это ничуть не уступает высоколиквидным рынкам. Инвестиция выглядит очень достойно, по мультипликаторам она больше чем в 5 раз недооценена сравнительно с ТКС ("Тинькофф Кредитные Системы" — прим. «Ленты.ру»)», — комментирует директор аналитического департамента компании «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Он также добавил, что чистый комиссионный доход «Банка Астаны» в 2016 году вырос до 1,6 миллиарда тенге (5 миллионов долларов) с 1 миллиарда тенге (3,1 миллиона долларов) в 2015 году. «Рентабельность выручки по чистой прибыли стабильно в районе 24 процентов. Чистый процентный доход на уровне 7,1 миллиарда тенге в год (22 миллиона долларов)», — указывает Крылов.

«Банк Астаны» работает с 2008 года. Предлагает весь спектр банковских услуг как частным клиентам, так и корпоративным клиентам. Присутствует в 8 регионах Казахстана. В 2017 году международное рейтинговое агентство Fitch присвоило организации долгосрочный кредитный рейтинг «В-» с прогнозом «Стабильный».