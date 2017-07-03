В Бурятии состоится фестиваль «Голос кочевников»

В Бурятии 14-15 июля состоится IX Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». Мероприятие пройдет в этнокомплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На концертах выступят бурятские и монгольские исполнители, а также музыканты из Южной Кореи, Бразилии, Финляндии, России и Украины. «Принцип нашего фестиваля — не костюмированное фольклорное представление, а диалог культур», — отметила арт-директор «Степного кочевника» Наталья Уланова.

В программу «Голоса кочевников» вошли, в частности, коллективы Jambinai, Magnolian, Casuarina, Jaakko Eino Kalevi, SanSay, The Colors, Volga, «Калинов мост», «Аргымак», «Сагаан Турлааг».

Билеты можно приобрести в кассе филармонии Улан-Удэ, а также на сайте kassy.ru и на входе в этнокомплекс.

Фестиваль проходит в Бурятии с 2009 года.

