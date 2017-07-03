Полиция Орегона застрелила попытавшегося угнать вертолет мужчину

В американском городе Хиллсборо, штат Орегон, вооруженный мужчина попытался угнать учебно-тренировочный вертолет из аэропорта, но был застрелен полицией. Об этом в понедельник, 3 июля, пишет издание The Oregonian.

Как отмечается, мужчина в маске подошел к инструктору по пилотированию и его ученику, которые находились в вертолете у летной академии аэропорта, и произвел как минимум один выстрел в воздух.

После того, как инструктор и его подопечный убежали, неизвестный безуспешно попытался поднять вертолет в воздух. Затем мужчина покинул кабину вертолета и намеревался сбежать, но был застрелен полицейским.

Вследствие инцидента полеты в аэропорту были временно приостановлены.

В ноябре 2015 года в бразильском Сан-Паулу преступник в костюме Санта-Клауса угнал вертолет Robinson 44. Угонщик арендовал воздушное судно, а во время полета заставил пилота лететь на небольшую ферму в пригороде мегаполиса, где их встретил еще один человек. Преступники связали пилота и скрылись на вертолете в неизвестном направлении.