Житель Крыма оспорит украинскую судимость за призыв к воссоединению с Россией

Житель Симферополя Валерий Подъячий не может получить работу в Крыму, так как был осужден украинскими властями за призывы к воссоединению полуострова с Россией. Об этом в среду, 5 июля, сообщает kp.ru.

По информации издания, мужчину — преподавателя математики с 20-летним стажем — не приняли на работу в 2015 году из-за имеющейся судимости. Сейчас Подъячий намерен обжаловать отказ в суде.

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В 2011-м симферополец был признан виновным по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Как говорится в комментарии юристов, в соответствии с законодательством все лица, осужденные украинскими судами до воссоединения Крыма с Россией, считаются судимыми и на российской территории. kp.ru отмечает, что подобное дело будет рассмотрено впервые.

Полуостров вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты плебисцита и считает регион оккупированной территорией. Ранее в Крыму за призывы к воссоединению с Россией украинские власти преследовали местных активистов. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.