Путин выразил соболезнования близким писателя Даниила Гранина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Даниила Гранина его дочери Марине Чернышевой, племяннице Людмиле Володиной и внуку Даниле Гранину. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду, 5 июля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с постигшим вас горем», — написал президент.

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«Даниил Александрович Гранин был великим мыслителем, выдающимся писателем и публицистом, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства. Он преданно, подвижнически служил Отечеству, общественному благу, искренне, всем сердцем болел за Россию и ее будущее», — отметил Путин.

Глава государства назвал литератора «настоящим центром притяжения и безусловным нравственным ориентиром людей самых разных взглядов».

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«Уверен, что с годами мы все больше и больше будем осознавать, какую поистине невосполнимую утрату понесла российская культура, вся наша страна, Санкт-Петербург, с которым была связана вся жизнь Даниила Александровича Гранина», — подытожил президент.

Даниил Гранин скончался в ночь на среду. Он наиболее известен как автор таких романов, как «Иду на грозу», «Мой лейтенант» и «Однофамилец», а также повести «Зубр».