Гранина предложили похоронить в Комарово рядом с могилой супруги

Писателя Даниила Гранина могут похоронить в Комарово. Об этом в среду, 5 июля, ТАСС сообщили в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка, в ведомстве которого находится предоставление ритуальных услуг.

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«По предварительной пока информации, это будет торжественное захоронение на Комаровском кладбище, где похоронена супруга писателя. Но родственники к нам пока с заявлением не обращались», — рассказал собеседник агентства.

Дата погребения пока не определена.

Отмечается, что Гранин — почетный гражданин Санкт-Петербурга, поэтому ему полагаются похороны за счет городской казны.

Жена литератора, Римма Майорова, похоронена в Комарово недалеко от могилы Анны Ахматовой.

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Как пишет kp.ru, соболезнования в связи со смертью Гранина выразил Российский книжный союз. Президент организации Сергей Степашин отметил, что умерший был великолепным писателем и человеком героической судьбы.

Литератор скончался в ночь на среду. Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Гранин прошел всю Великую Отечественную войну и начал писательскую деятельность в послевоенные годы. Он написал такие романы, как «Иду на грозу», «Мой лейтенант» и «Однофамилец», а также повесть «Зубр». Кроме того, в соавторстве с Алесем Адамовичем Гранин создал документальную хронику блокадного Ленинграда — «Блокадную книгу».

Даниил Гранин — один из 18 кавалеров ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении литератора подписал Дмитрий Медведев в 2008 году, когда занимал пост президента.