Москвичам покажут произведения высокого ювелирного искусства

В московском музее Отечественной войны 1812 года пройдет выставка итальянского ювелирного бренда Damiani. В экспозиции будут представлены произведения высокого ювелирного искусства. Об этом сообщает Vogue.

Выставка продлится с 31 августа по 30 сентября. Ранее ювелирные изделия уже выставляли в залах миланского Палаццо Реале

Damiani — ювелирно-часовая компания, основана в 1924 году в Италии семьей Дамиани. В настоящее время компании принадлежит несколько брендов: Damiani, Salvini, Alfieri & St. John, Bliss и Calderoni, а также Rocca — сеть магазинов, специализирующаяся на продаже ювелирных изделий и часов премиум-класса.

Осенью 2015 года Damiani и американский художник Barry X Ball создали скульптуру из литого желтого золота 750 пробы. Она представляет собой бюст князя Монако Альбера II, выполненный в характерной для скульптора манере, соединяющей футуристический стиль и влияние эпохи Возрождения.