Напавшую на стюардессу пассажирку сняли с рейса American Airlines

Пассажирку американской авиакомпании American Airlines, которая напала на стюардессу, а также оскорбляла попутчиков, сняли с рейса. Как утверждает очевидец ЧП Майкл Нэш (Michael Nash), женщину вывел из лайнера агент ФБР. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта в штате Джорджия. Как уточняет CBS Chicago, пассажирка устроила дебош в среду, 5 июля. Нэш рассказал, что нарушительница отказалась занять свое место перед взлетом и набросилась на бортпроводницу. Она также ругала сотрудников American Airlines и других путешественников. Мужчина опубликовал видео скандала в салоне лайнера.

Кроме того, вместе с женщиной летела декоративная собака, которую хозяйка не поместила в специальную сумку для перевозки животных, как того требуют правила American Airlines. В итоге дебоширку сняли с рейса, из-за чего отправление лайнера в Чикаго отложили примерно на четыре часа. Представитель аэропорта Атланты заявил, что она не была арестована и улетела в пункт назначения другим бортом.