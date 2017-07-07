Полиция Гамбурга запросила подкрепление для борьбы с буйными антиглобалистами

Полиция Гамбурга запросила подкрепление из других регионов Германии из-за беспорядков, устроенных в городе антиглобалистами. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на внутреннюю переписку между руководством различных подразделений МВД.

В частности, гамбургские стражи порядка признают, что недооценили серьезность угрозы, исходящей от протестующих.

Столкновения между силовиками и противниками проведения саммита лидеров стран G20 продолжаются. Как сообщает в своем Twitter Управление полиции Гамбурга, протестующие забрасывают наряды бутылками с зажигательной смесью и поджигают баррикады.

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Вечером 6 июля, по оценкам правоохранительных органов, на улицах города протестовали около шести тысяч человек. В результате стачек, произошедших в ночь на 7 июля, ранения получили более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Столкновения антиглобалистов с полицией длятся уже несколько дней. 6 июля манифестанты объявили о начале акции «Адский пикник». Для обеспечения безопасности лидеров стран «Большой двадцатки» в Гамбург со всей Германии были переброшены около 20 тысяч полицейских.