Тысячи мигрантов эвакуировали из приютов в Париже

На севере Парижа, в районе Порт-де-ля-Шапелль, полиция эвакуировала несколько тысяч мигрантов из лагеря беженцев. Видео с места событий публикует Ruptly.

По словам представителей местной полиции, власти пошли на такой шаг из-за того, что многие люди живут в неприемлемых условиях. «Это делается ради их безопасности и здоровья», — заявила официальный представитель полиции Жоанна Примевер (Johanna Primeverg). Для того, чтобы перевезти беженцев в другие места проживания, местные власти выделили 60 автобусов. Отмечается, что некоторые мигранты будут находиться в спортзалах, переоборудованных для других нужд на время школьных каникул.