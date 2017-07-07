Канадец устроил откровенную фотосессию в костюме тираннозавра

Фотограф из Канады Кисси Спайсер (Kissy Spicer) удивила пользователей сети необычной фотосессией для своего клиента, который решил сняться в откровенном белье поверх надувного костюма тираннозавра. Об этом сообщает Mashable.

Фото: страница Josh & Kissy Photography в Facebook 1 /6

Фотографии были опубликованы в сообществе Спайсер Josh & Kissy Photography. Канадка рассказала, что ее друг придумал оригинальный подарок своей невесте — книгу с фотографиями, где он откровенно позирует в образе динозавра.

«Я держала эти магические снимки в секрете на протяжении месяцев, и наконец-то я могу поделиться ими с вами», — отметила автор снимков.

Пост со снимками в Facebook набрал уже более семи тысяч лайков и почти столько же репостов. В комментариях пользователи отмечают, что сами хотели бы поучаствовать в подобной фотосессии. Юзеры признаются, что не могут решиться на позирование в нижнем белье, но костюм тираннозавра определенно может решить эту проблему.

В мае стилист и модель Анна Москвичева устроила фотосессию в красном купальнике на надувном фламинго в одной из саратовских луж. Таким образом девушка выразила протест против разбитых улиц города.