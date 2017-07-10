Из-за природных пожаров в Калифорнии эвакуированы тысячи жителей

Видео: @KEYTNC3Alys / Twitter

В американском штате Калифорния власти эвакуировали четыре тысячи жителей из-за природных пожаров. Видео с места событий публикует CNN.

В связи с быстрым распространением огня губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Батт. В округе Санта-Барбара в безопасные районы были вывезены 3,5 тысячи человек, включая детей, отдыхавших в лагерях. Начальник пожарной охраны округа Эрик Петерсон заявил, что эвакуация была сопряжена с высоким риском: огонь бушевал в непосредственной близости от дороги, на нее падали горящие деревья.