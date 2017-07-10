Хозяин найденных под Геленджиком розовых собак избежал уголовного преследования

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении владельца розовых самоедских лаек, найденных в лесу под Геленджиком. Материалы передали для проверки в прокуратуру города, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антона Лопатина.

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«По предварительным данным, будет проведена повторная проверка», — рассказал Лопатин. В настоящее время собаки находятся в московском питомнике «Красная звезда», принадлежащем Минобороны.

Трех самоедских лаек, окрашенных в розовый цвет, обнаружили жители Геленджика. Зоозащитники смогли отловить только двух собак, третья сторонилась людей. По данным СМИ, ранее животных использовали для платных фотосессий на улицах города. Предположительно, после того, как щенки выросли, владельцы оставили их в лесу.