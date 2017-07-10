Германия начала вывод военнослужащих с турецкой базы Инджирлик

Германия начала переброску своих военнослужащих и самолетов с турецкой авиабазы Инджирлик в Иорданию. Об этом сообщает Spiegel Online.

Первым Турцию покинул самолет-заправщик и около 20 солдат и офицеров. Затем к месту новой дислокации отправятся разведывательные самолеты «Торнадо».

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Всего на авиабазе Инджирлик находились около 260 немецких военнослужащих, шесть «Торнадо», оборудованных специальной оптикой, и один летающий танкер. Они принимали участие в воздушных ударах по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке.

Полный вывод немецких военных и техники должен завершиться к октябрю этого года.

Причиной ухода военнослужащих бундесвера с базы Инджирлик стал крупный дипломатический скандал. 15 мая сообщалось, что турецкие власти в очередной раз отказали группе немецких депутатов в посещении авиабазы. Одной из причин, по которой сорвался визит парламентариев, стал тот факт, что Германия предоставила на своей территории убежище нескольким турецким офицерам, подозреваемым в причастности к попытке государственного переворота. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя действия Анкары, заявила, что Берлин рассмотрит вопрос о выводе своих войск из Турции.