На концерте рядом с Лукашенко заметили 21-летнюю фотомодель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил республиканский праздник «Купалье», более известный как «Александрия собирает друзей». На концерте рядом с главой государства сидела 21-летняя фотомодель Кристина Неверо, пишет «Наша Нива».

Мероприятие прошло 8 июля. На сайте белорусского президента были опубликованы несколько снимков, на которых видно, что по левую руку от Лукашенко сидит некая брюнетка.

Вице-премьер Василий Жарко, сын президента Коля Лукашенко, Александр Лукашенко, Кристина Неверо и помощник главы государства Николай Корбут (слева направо) Фото: president.gov.by

Ранее эта девушка не появлялась на публике вместе с главой государства, отмечает «Наша Нива». По информации издания, Неверо — будущий финансист, в этом году получила диплом Витебского государственного технологического университета, а также участвовала в президентском балу. Занимается танцами, в 2016-м выиграла конкурс красоты «Королева Весна».

«В Александрии она встречала президента с хлебом-солью. Как проходил кастинг, не знаю», — рассказал ресурсу отец девушки.

Неверо также является активисткой Белорусского республиканского союза молодежи. Это крупнейшее в стране молодежное объединение, оно поддерживается властями, в том числе лично президентом. Так, в 2010 году Лукашенко назвал данную организацию своим ребенком, писало издание «Народная воля».

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В январе этого года СМИ обратили внимание на поездку белорусского президента в минский Свято-Духовой кафедральный собор. Он появился там вместе с сыном Колей и неизвестной женщиной в платке.

Лукашенко с 1975 года женат на учительнице Галине Желнерович. Вместе они не живут, видятся редко, но официально не разведены. Желнерович родила от Лукашенко сыновей Виктора и Дмитрия, а младший сын президента — Коля — появился на свет вне брака. Кто является его матерью, точно неизвестно.