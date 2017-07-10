Tod's снял любовную историю на острове Капри

Итальянская марка Tod's выпустила короткометражный ролик под названием «Полнолуние». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

Речь в нем идет о влюбленных, роли которых исполнили итальянская модель Валерия Билелло и британский актер Гвилим Ли. Действие разворачивается на острове Капри.

Компания Tod's — производитель обуви, аксессуаров и одежды класса люкс для мужчин и женщин. Основана в Италии 1920 году и по сей день остается семейной компанией. Кроме бренда Tod's, ей принадлежат марки Hogan, Fay и Roger Vivier.