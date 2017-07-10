Дизайн одежды матери Терезы стал торговой маркой

Дизайн одежды, в которую неизменно облачалась святая Тереза Калькуттская — белое сари с голубой окантовкой — зарегистрирован в качестве торговой марки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление бывшего адвоката монахини Бисважита Саркара.

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По словам юриста, он подал заявку на регистрацию еще в 2013 году ради того, чтобы оградить имя святой от неправильного или коммерческого использования. Товарный знак был зарегистрирован еще в прошлом году, но официально представлен только сейчас.

Как утверждает Саркар, теперь у него появилась возможность судебного преследования всех, в том числе сотрудниц благотворительных организаций, использующих подобную одежду. «Есть много подобных организаций, например начальные школы, основанные якобы последователями матери Терезы, но эти миссионеры не имеют к ней никакого отношения», — пояснил адвокат.

По его словам монахини конгрегации «Сестры миссионерки любви», основанной святой Терезой почти 70 лет назад, возражали против юридической защиты. «Они говорят: "Когда-нибудь люди поймут, что они поступают неправильно"», — рассказал юрист. Тем не менее он считает, что сможет теперь в правовом поле отстаивать интересы монахинь.

Имя матери Терезы в миру — Агнес Гондже Бояджиу. Она была католической монахиней и основательницей женского монашеского сообщества «Сестры миссионерки любви», задача которого заключалась в ухаживании за бездомными и больными. Умерла на 88-м году жизни, а через несколько лет была причислена католической церковью к лику блаженных. Однако некоторые журналисты критиковали ее деятельность, отмечая, что, несмотря на наличие средств, основанные ею приюты не оказывали нуждающимся необходимую медицинскую помощь. Мать Тереза Калькуттская причислена к лику святых Римско-католической церкви 4 сентября 2016 года.