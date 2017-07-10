Пожарная тревога в здании британского парламента оказалась ложной

Противопожарная служба Лондона сообщила, что не получала уведомлений о возгорании в здании британского парламента. Об этом Департамент пожарной охраны столицы Великобритании сообщил в своем Twitter.

— London Fire Brigade (@LondonFire) 10 июля 2017, 09:48

Ранее 10 июля агентство Reuters сообщило, что в помещениях парламента сработала сигнализация, а сотрудники покидают здание. Позже им разрешили вернуться на рабочие места.

31 октября прошлого года после срабатывания системы предупреждения о пожаре из здания британского парламента были эвакуированы члены палаты общин и служащие аппарата. Позже выяснилось, что тревога была учебной и проводилась для отработки действий в случае возникновения реальной угрозы.