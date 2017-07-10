Посвященный исторической памяти фестиваль фотографии начнется 2 августа в Угличе

Со 2 по 6 августа в 11 раз пройдет Международный фестиваль фотографии «ФОТОПАРАД в Угличе» состоится в 11 раз. Планируется показ 16 выставок, лекционная программа из 30 выступлений и 35 мастер-классов от профессиональных фотографов, работающих в разных жанрах, от документалистики до коммерческой съемки. Об этом «Лентре.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Впервые, в честь столетия революционных событий 1917 года, у фестиваля будет объединяющая тема: историческая память. На мероприятии будет затронута тема работы с фотоархивами, общественными и личными.

В этом году в фестивале примут участие многие известные фоторафы и кураторы: английский документальный фотограф Марк Невилл, единственный русский фотограф — член агентства Magnum Георгий Пинхасов, директор фотоагентсва SALT IMAGES Анна Зекрия, победители WordPressPhoto Владимир Вяткин и Владимир Песня, фотограф National Geographic Виктор Лягушкин и многие другие.

Международный фестиваль фотографии «ФОТОПАРАД в Угличе» проводится ежегодно в начале августа. Его цель фестиваля — создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам. Каждый год в его рамках проходят лекции, творческие встречи, мастер-классы, семинары, обзоры портфолио, выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и многое другое.