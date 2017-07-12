Самарские мотострелки получили 30 «Патриотов»

Мотострелковая бригада под Самарой получила 30 пикапов «Патриот», которые могут нести противотанковые ракетные комплексы, способные поражать подвижные цели на расстоянии до пяти километров. Автомобили переданы военным в рамках гособоронзаказа, сообщает ТАСС.

«В составе бригады имеется уникальный для вооруженных сил мотострелковый батальон, оснащенный вместо привычных тяжелых бронетранспортеров пикапами УАЗ "Патриот". Около 30 таких машин в бригаду поступили практически на днях, до конца месяца планируется полностью укомплектовать подразделение», — заявил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майора Геннадия Жидко.

Ранее «Лента.ру» сообщала, что до конца 2017 года в бригаду поступит 90 автомобилей УАЗ «Патриот», вооруженных 7,62-миллиметровыми пулеметами Калашникова.

30-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована в Самарской области осенью 2016 года в составе 2-й гвардейской общевойсковой армии вместо 23-й мотострелковой бригады, переброшенной в Белгородскую область. В составе бригады в конце 2016 года сформировали легкий батальон, который вместо бронетранспортеров или БМП начал получать полноприводные автомобили.

Пикап на базе внедорожника «Патриот» по заказу Минобороны УАЗ начал выпускать осенью 2015 года. Сообщалось, что машина может оснащаться различным вооружением, в частности пулеметами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра, автоматическими гранатометами и 82-миллиметровыми минометами.