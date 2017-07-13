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Художник-священник добавит складок в возмутившую общественность скульптуру

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Автор раскритикованного за излишнюю откровенность памятника выпускникам 1941 года, установленного в подмосковном Сергиевом Посаде, священник Евгений Антонов переделает скульптуру. Об этом он заявил TVERIGRAD.RU.

«То, что возмутило некоторую общественность Сергиева Посада, я убираю, добавляю складки, полирую поверхность, в общем, привожу скульптуру в салонный вид. Те детали, которые вызвали возмущение, я перелью в ближайшее время, — сказал Антонов. — Я сначала воспринял это как шутку, отшучивался. Потом понял, что я что-то не понимаю в ментальности, что-то изменилось в мире в понятии красоты, ее принадлежности к телу».

Отмечается, что работы над скульптурой ведутся в Смоленске на литейном заводе.

Памятник выпускникам 1941 года открыли в конце июня на бульваре Кузнецова в Сергиевом Посаде. Горожане раскритиковали монумент, посчитав, что он слишком эротично изображает танец девушки и молодого человека. Граждане обратили внимание на женскую грудь, которая, по их мнению, получилась слишком выразительной. Был начат сбор подписей за восстановление на месте памятника клумбы, которая там была раньше.

Автор памятника — священник церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери в поселке Власьево Тверской области Евгений Антонов, также являющийся главой Тверского отделения Союза художников России.

Памятник выпускникам 1941 года станет частью мемориального комплекса, который планируется возвести к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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