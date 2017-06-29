Жителей Сергиева Посада возмутил открытый священником «эротический» памятник

В подмосковном Сергиевом Посаде жители раскритиковали открытый накануне памятник выпускникам 1941 года, по их мнению слишком эротично изображающий танец девушки и молодого человека. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В частности, недовольные граждане обращают внимание на грудь девушки, которая, по их мнению, получилась слишком выразительной. «Голые сиськи на скульптуре военных лет! Тетка, галопирующая вокруг сосредоточенного бревна. Как-то не так я себе вальс представляла», — цитирует газета местных жителей.

Сейчас идет сбор подписей за восстановление на месте памятника того, что находилось там раньше — клумбы.

Установил памятник священник церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери в поселке Власьево Тверской области Евгений Антонов, также по совместительству являющийся главой Тверского отделения Союза художников России. Он заявил, что его памятник — аллегория молодости и свежести. «Женские формы очерчены мной преднамеренно, поскольку девушка символизирует жизнь, мир, счастье. А вот в юноше "заложено" предчувствие войны: его фигура напряжена, а взгляд печален. В идее памятника заложен очень трагический смысл», — пояснил священник.

В июле 2016 года арт-группа «Север-7» на несколько часов прикрыла наготу копии статуи Давида работы Микеланджело, установленной на Кирочной улице Санкт-Петербурга кепкой. Акции предшествовала жалоба местной жительницы на то, что статуя портит исторический облик города и может дурно повлиять на несовершеннолетних.